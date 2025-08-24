Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Sportring Mücheln (Flex) und SV Merseburg 99 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und der SV Merseburg 99 haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Taylor Kitze für Mücheln traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Benjamin Bohm den Ball ins Netz.

1:1 für Sportring Mücheln (Flex) und SV Merseburg 99 – 43. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jason Lee Rabe/Merseburg (53.), gefolgt von Niklas Richter (Sportring Mücheln (Flex)) in Minute 76 und Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) in Minute 78. Spielstand 3:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Yannik Jaskula den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Müchelner Team erzielte (90.+8). Die Müchelner haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Richter, Jaskula, Kitze (86. Heine), Kunze, Hellfayer, Reinboth, Büttner, Keiling (57. Ehret), Marggraf, Putzer (61. Bruckauf)

SV Merseburg 99: Mehovic – Daoud, Alhussein Alramadan, Ahmad, Geisler, Kersten, Alhussein Alramadan (82. Reci), Herashchenko (63. Idrizovic), Ryll (63. Degenhardt), Bohm (54. Alsaleh), Rabe (82. Hoffmann)

Tore: 1:0 Taylor Kitze (25.), 1:1 Benjamin Bohm (43.), 1:2 Jason Lee Rabe (53.), 2:2 Niklas Richter (76.), 2:3 Ahmad Ahmad (78.), 3:3 Yannik Jaskula (90.+8); Schiedsrichter: Ingo Lehmann (Schkopau); Zuschauer: 45