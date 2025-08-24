Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Mertendorf.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und SV Mertendorf mit einem torarmen 1:0 (0:0). 41 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Naumburg. In allerletzter Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Bakhet, Schmidt, Burkhardt (67. Pöhlandt), Seyfarth, Roßner, Weibezahl (40. Boltze), Schumann, Kusch, Mehlig, Schade

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41