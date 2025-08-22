Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimvorteil half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 19 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den SV Großgräfendorf geschlagen geben musste.

Lützen/MTU. Vor 19 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Halle mit 0:3 (0:1) gegen Großgräfendorf geschlagen geben müssen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Anpfiff lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). Die Lauchstädter legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Finn-Luca Wolf der Torschütze (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück – 47. Minute

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Wolf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (68.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Burau (46. Tober), Weiß, K. Nadolny, Hristov, Neidhold, Laufer, F. M. Nadolny, Staude, Putzer, Lehmann

SV Großgräfendorf: Deubel – Henze, Wolf (70. Lautenschläger), Geier, Meyer, Ernst, Werner, Weniger, Nehrkorn (46. Tietze), Goldschmidt (60. Marggraf), Hofmann (46. Bunzel)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19