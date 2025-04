Ergebnis 14. Spieltag Heimspiel SG Blau-Weiß Bad Kösen gegen Sportring Mücheln endet mit deutlichem 1:5

Signifikant unterlegen zeigte sich die SG Blau-Weiß Bad Kösen in der Partie gegen den Sportring Mücheln am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:3).