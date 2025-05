Die SG Spergau hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) mit 1:4 (1:2).

Leuna/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Spergau eine Niederlage gegen den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) schlucken. 1:4 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Spieler Nummer 10 (SG Spergau e.V.) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Max Mühling den Ball ins Netz (17.).

1:1 für SG Spergau und SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) – Minute 17

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Langendorfs Emil Damerau konnte seinem Team in Minute 45.+2 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Spergau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 6 (88.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es dem SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Mühling den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (90.+4). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. Die Leunaer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

SG Spergau: –

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Jahn, Mühling, Ostermann, Halbauer, Joch (46. Gontscharow), Perrey, Dosdal, Nitzschke (90. Pydde), Damerau, Jahn

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Max Mühling (17.), 1:2 Emil Damerau (45.+2), 1:3 Adrian Perrey (88.), 1:4 Max Mühling (90.+4); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 36