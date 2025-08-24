Die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Mertendorf.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und SV Mertendorf mit einem torarmen 1:0 (0:0). 41 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Naumburg. In allerletzter Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Burkhardt (67. Pöhlandt), Schade, Schmidt, Kusch, Weibezahl (40. Boltze), Bakhet, Mehlig, Roßner, Schumann

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41