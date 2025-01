Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielten Stefan Meißner und sein Team 1. FC Zeitz gegen den Sportring Mücheln – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Zeitz/MTU. 5:1 (1:0) in Zeitz: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gegner aus Mücheln untergebracht.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Stefan Meißner am Ende der ersten Halbzeit, als Philip Mike Rieger für Zeitz traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Müchelner revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Niklas Richter erzielt.

1. FC Zeitz und Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 60

Philip Mike Rieger traf für Zeitz gleich mehrmals in Minute 67, 74 und 79. Spielstand 4:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.12.2024, 11.30 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nach wenigen Momenten gelang es Yunis Al Hamada, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 auszubauen (82.). Die Gegner vom 1. FC Zeitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Exler, Schubert, Rieger, Meyer, Reiche, Rothe (64. Al Hamada), Müller (64. Thäle), Aghayev, Körner

Sportring Mücheln: Winkler – Jaskula, Hellfayer, Büttner, Sellung, Reifarth (77. Heine), Taschner, Marggraf, Reinboth, Richter, Lang (77. Schedifka)

Tore: 1:0 Philip Mike Rieger (39.), 1:1 Niklas Richter (60.), 2:1 Philip Mike Rieger (67.), 3:1 Philip Mike Rieger (74.), 4:1 Philip Mike Rieger (79.), 5:1 Yunis Al Hamada (82.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 35