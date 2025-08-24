Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Sportring Mücheln (Flex) und SV Merseburg 99 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und der SV Merseburg 99 am Sonntag 3:3 (1:1) getrennt.

Taylor Kitze (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Benjamin Bohm den Ball ins Netz.

Sportring Mücheln (Flex) und SV Merseburg 99 – 1:1 in Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jason Lee Rabe/Merseburg (53.), gefolgt von Niklas Richter (Sportring Mücheln (Flex)) in Minute 76 und Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) in Minute 78. Spielstand 3:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der achten Minute konnte Yannik Jaskula (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Mücheln erreichen (90.+8). Die Müchelner haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Reinboth, Keiling (57. Ehret), Richter, Marggraf, Kitze (86. Heine), Putzer (61. Bruckauf), Kunze, Hellfayer, Büttner, Jaskula

SV Merseburg 99: Mehovic – Daoud, Kersten, Geisler, Alhussein Alramadan, Alhussein Alramadan (82. Reci), Bohm (54. Alsaleh), Ryll (63. Degenhardt), Ahmad, Rabe (82. Hoffmann), Herashchenko (63. Idrizovic)

Tore: 1:0 Taylor Kitze (25.), 1:1 Benjamin Bohm (43.), 1:2 Jason Lee Rabe (53.), 2:2 Niklas Richter (76.), 2:3 Ahmad Ahmad (78.), 3:3 Yannik Jaskula (90.+8); Schiedsrichter: Ingo Lehmann (Schkopau); Zuschauer: 45