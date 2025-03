Zeitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 19 Besuchern auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 geboten. Die Zeitzer waren den Gästen aus Langendorf mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Stefan Meißner vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Samir Aghayev das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Aghayev (58.) erzielt wurde.

58. Minute: 1. FC Zeitz vorne dank Doppelpack von Samir Aghayev – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Zeitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lennie Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Zeitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Aghayev den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Zeitzer gesichert. Der 1. FC Zeitz sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

1. FC Zeitz: Kucybala (83. Erler) – Exler, Müller (27. Wendler), Michel, Reiche (80. Graul), Aghayev, Thäle, Felgenträger, Meyer, Kämpfe, Rolke

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Jahn, Halbauer (31. Damerau), Nitzschke, Heil (85. Pydde), Jahn, Ostermann, Mühling, Dosdal, Joch, Perrey

Tore: 1:0 Samir Aghayev (45.), 2:0 Samir Aghayev (58.), 3:0 Lennie Kämpfe (77.), 4:0 Samir Aghayev (90.+2); Schiedsrichter: Olaf Müller (Hohenmölsen); Zuschauer: 19