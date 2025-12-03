Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielten Stefan Meißner und sein Team 1. FC Zeitz gegen den Sportring Mücheln (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (5:1) wider.

Lennie Kämpfe (1. FC Zeitz) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Kämpfe (10.).

Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Niklas Richter versenkte den Ball in der 21. Minute. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Zeitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Dann gelang es den Müchelnern, die Dominanz der Zeitzer nochmal herauszufordern. Richter schoss und traf in der 55. Spielminute ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Ali Abdullahi Hassan traf in der 58. Minute. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Mike Rieger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:2 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Zeitzer entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Felgenträger, Schröter, Schubert, Eckardt, Rothe, Kämpfe, Reiche

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Hellfayer, Heine, Reinboth, Kitze, Richter, Claus, Büttner, Marggraf

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29