Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimbonus half dem SC Naumburg am Sonntag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 1:4 (1:2) gegen den Sportring Mücheln geschlagen geben musste.

Tim Putzer (Sportring Mücheln e.V.) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Naumburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor durch Clemens Raphael Klieber erzielt.

Niklas Richter traf für Mücheln gleich mehrmals in Minute 38 und 78. Spielstand 3:1 für den Sportring Mücheln.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 18

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Jonas Taschner, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – Sportring Mücheln

SC Naumburg: Alikhel – Schätz (28. Ndeve), Heinze, Schmidt, Hartmann, Tsymokh (28. Klieber), Moussa, Shekhani (28. Sperber), Mahi, Götze, Ringleben

Sportring Mücheln: Winkler (61. Herrmann) – Richter, Taschner, Jaskula, Hellfayer, Putzer, Marggraf (46. Bruckauf), Lang, Reinboth, Büttner (40. Reifarth), Kunze (46. Senderak)

Tore: 0:1 Tim Putzer (9.), 1:1 Clemens Raphael Klieber (36.), 1:2 Niklas Richter (38.), 1:3 Niklas Richter (78.), 1:4 Jonas Taschner (86.); Schiedsrichter: Felix Köhler (An der Poststraße); Zuschauer: 50