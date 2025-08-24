Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am vergangenen Sonntag war die TSG Wörmlitz-Böllberg gegenüber dem 1. FC Zeitz machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Halle/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Siewert mit 1:3 (0:2) gegen Zeitz eine Niederlage eingestehen müssen.

Leon Thäle (1. FC Zeitz) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz.

30. Minute: TSG Wörmlitz-Böllberg mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 49: Zeitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Pause, als Emir Redzhebov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Wörmlitz-Böllberg erlangte (65.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Zeitz wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die TSG Wörmlitz-Böllberg rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – 1. FC Zeitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Abo Zamr (31. Reso), Redzhebov, Ölmez, Hajrizaj, Ouedraogo, Löbel, Funke, Moussa Diop, Schulze

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel (56. Schröter), Medovkin (74. Müller), Rieger, Kämpfe, Schubert, Rolke (61. Brausch), Felgenträger, Rothe, Thäle (61. Flesch), Reiche

Tore: 0:1 Leon Thäle (13.), 0:2 Lennie Kämpfe (30.), 0:3 Lennie Kämpfe (49.), 1:3 Emir Redzhebov (65.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30