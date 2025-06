Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 20 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Brehnaer setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Pratau durch.

Ben Dubiel (United 4 Lions (Brehna)) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brehnaer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dominik Janas der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (55.).

United 4 Lions (Brehna) liegt in Minute 55 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Brehna traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Kott ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Brehna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der United 4 Lions (Brehna) kassierte einmal Gelb.

Nach wenigen Momenten gelang es Florian Bau, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (67.).

Aufstellung und Statistik: United 4 Lions (Brehna) – SV Blau-Rot Pratau U19

United 4 Lions (Brehna): Heerdegen – Kott, Reißauer (77. Rathmann), Donath (46. Bau), Reinhardt (34. Janas), Hoffmann, Pechstedt (83. Kopf), Schumann, Schäpe, Dubiel (68. Seyring), Fiala

SV Blau-Rot Pratau U19: – Küpper, Kobsa, Kruse, Röthing, Alnazzal, Pötzsch, (86. Al Fadel Al Mahamid), Al Falougi

Tore: 1:0 Ben Dubiel (3.), 2:0 Dominik Janas (55.), 3:0 Maximilian Kott (65.), 4:0 Florian Bau (67.); Schiedsrichter: Jens Nitsche (Zörbig); Zuschauer: 20