Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 vor 66 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 freuen.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jeremy Gabe Noth für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte einmal Gelb (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 13 erzielt.

57. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Geißler den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Wittenberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Richter, Röthing (46. Pötzsch), Bilke (31. Alnazzal), Carius, Kühnl, Viola, Geißler, Al Falougi, Kruse, Bullert (25. Kobsa)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Bormann – Noth (36. Wünsche), Wille, Tanz, Bahn, Lautenschläger, Lauenroth, Rettig (62. Rintelmann), Benedix, Zuchowski, Wolter

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66