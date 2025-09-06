Der NSG Gräfenhainichen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Gräfenhainichen/MTU. Die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Elias Alexander Brückner für Gräfenhainichen traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 14. Minute

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Mit 5:2 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – E. A. Brückner, Jaschinski (76. Zimmermann), Stockmann, Plonski, Schindler, Gebele (46. Kluger), Effenberger (46. Hannusch), Vetter (46. Thomae), Störer (46. Grimm), L. A. Brückner

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Schröter, Kietz, Loschwitz, Brand, Hartung (41. Toldea), Kozlowski, Seidel, Marku, Giss

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50