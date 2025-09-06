Der NSG Gräfenhainichen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gräfenhainichen/MTU. Die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

1:1 Ausgleich im Spiel NSG Gräfenhainichen gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Pause konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Mit 5:2 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger. Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Gebele (46. Kluger), Effenberger (46. Hannusch), Jaschinski (76. Zimmermann), E. A. Brückner, Stockmann, Störer (46. Grimm), Vetter (46. Thomae), Schindler, Plonski, L. A. Brückner

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel, Brand, Giss, Hartung (41. Toldea), Kozlowski, Seelig, Schröter, Kietz, Marku, Loschwitz

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50