Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Zerbst/anhalt/MTU. Mit einem Remis sind der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker am Sonntag auseinander gegangen. 37 Zuschauer verfolgten das Spiel im Fr.-L.-Jahn Stadion.

Vincent Geilich (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Minute 62 TSV Rot-Weiß Zerbst auf Augenhöhe mit JSG Lutherkicker – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste dreimal Gelb hinnehmen. Die JSG Lutherkicker spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Danilo Hartwig-Ballmann.

17 Minuten nach der Pause konnte Dominik Christopher Rath (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (62.).

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Syring (68. Henning), Geilich, Teucherdt (46. Krüger), Becker, Nehring, Pötzschke, Tanasi, Abdulrahman, Schmitz, Albrecht

JSG Lutherkicker: Ritter – Kießling (46. Müller), Jentzsch, Rath, Mateus, Gholami (76. Hassani), Wagner, Alhamwi, Sommer, Schmidt (35. Grabo), Dorn

Tore: 1:0 Vincent Geilich (15.), 1:1 Dominik Christopher Rath (62.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 37