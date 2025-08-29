Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber Dessauer SV 97 gegen die NSG Gräfenhainichen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Remis sind der Dessauer SV 97 und die NSG Gräfenhainichen am Freitag auseinander gegangen. 35 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Tim Schindler für Gräfenhainichen traf und in Minute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Dessauer SV 97 Kopf an Kopf mit NSG Gräfenhainichen – 1:1 in Minute 65

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 3 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (65.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Stockmann, Plonski, Kienitz, Brückner (78. Hiller), Jaschinski (46. Zimmermann), Vetter (46. Lüdtke), Grimm (46. Hannusch), Brückner, Marquardt (46. Schindler), Effenberger

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35