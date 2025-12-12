Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

In Minute 11 schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Wollmerstädt den Ball ins Netz (22.).

Minute 22: 1. FC Bitterfeld-Wolfen 0:2 im Hintertreffen

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Bereits eine Minute später konnte Niels De Wispelaere (Reppichau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Reppichauer Mannschaft erzielen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (62. Baum), Marku (27. Schlömer), Giss (72. Toldea), Konicki, Brand, Schröter, Kozlowski, Hartung

SG 1948 Reppichau: Storm – Wollmerstädt (45. Marx), De Wispelaere, Stock, Wartemann, Ehrenberg, Pelz, Gassner, Bachmann

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20