Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die JSG Lutherkicker ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:2).

Mohamad Alhamwi (JSG Lutherkicker) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (9.).

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen JSG Lutherkicker – Minute 9

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Bitterfeld-Wolfen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Mit einem Doppelpack von Nils Rohde . So leicht ließen sich die JSGer jedoch nicht abhängen. Fabian Schmidt schoss und traf in Spielminute 32. Gefährlich wurde es für die Bitterfeld-Wolfener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Felix Schröter versenkte den Ball in der 50. Minute. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Caleb Marcellus Dorn schoss und traf in der 51. Minute, gefolgt von Philip Kautzsch (57.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bitterfeld-Wolfener legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sandro Seidel versenkte den Ball in der 70. Minute. Spielstand 5:4 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 13

Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die JSG Lutherkicker hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Lutherkicker noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Alhamwi (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – JSG Lutherkicker

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Rohde (46. Baum), Seidel, Seelig, Brand, Stückroth, Hartung, Loschwitz, Schröter, Marku (41. Schlömer), Konicki

JSG Lutherkicker: Ritter – Müller, Kießling, Schmidt (46. Hassani), Geißler, Alhamwi, Dorn, Rath, Kautzsch, Mateus, Sommer (46. Müller)

Tore: 0:1 Mohamad Alhamwi (1.), 1:1 Luca Seelig (9.), 2:1 Nils Rohde (20.), 3:1 Nils Rohde (29.), 3:2 Fabian Schmidt (32.), 4:2 Felix Schröter (50.), 4:3 Caleb Marcellus Dorn (51.), 4:4 Philip Kautzsch (57.), 5:4 Sandro Seidel (70.), 5:5 Mohamad Alhamwi (90.+5); Schiedsrichter: Matthias Eichhorn (Landsberg); Zuschauer: 30