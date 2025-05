Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 20 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Brehnaer waren den Gästen aus Pratau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Ben Dubiel (United 4 Lions (Brehna)) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Brehna noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Dominik Janas erzielt.

United 4 Lions (Brehna) in Minute 55 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Brehna traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Kott ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Brehna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der United 4 Lions (Brehna) steckte einmal Gelb ein.

Nach wenigen Momenten gelang es Florian Bau, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (67.).

Aufstellung und Statistik: United 4 Lions (Brehna) – SV Blau-Rot Pratau U19

United 4 Lions (Brehna): Heerdegen – Reißauer (77. Rathmann), Kott, Pechstedt (83. Kopf), Reinhardt (34. Janas), Dubiel (68. Seyring), Fiala, Donath (46. Bau), Schumann, Hoffmann, Schäpe

SV Blau-Rot Pratau U19: – Röthing, Pötzsch, Alnazzal, (86. Al Fadel Al Mahamid), Kobsa, Küpper, Al Falougi, Kruse

Tore: 1:0 Ben Dubiel (3.), 2:0 Dominik Janas (55.), 3:0 Maximilian Kott (65.), 4:0 Florian Bau (67.); Schiedsrichter: Jens Nitsche (Zörbig); Zuschauer: 20