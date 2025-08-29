Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III errangen Maximilian Preuß und sein Team SV Blau-Rot Pratau U19 gegen die SG Aken/Paschl. – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wittenberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Majd Alnazzal der Torschütze (76.).

76. Minute: SV Blau-Rot Pratau U19 baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Bereits drei Spielminuten später konnte Kamal Mustafa (Pratau) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Alnazzal, Abendroth, Kühnl (30. Röthing), Almaao, Mustafa, Kobsa, Richter, Pötzsch (55. Trenkhorst), Bilke

SG Aken/Paschl.: Hacker – Zakhel, Porsch (25. Al Hussein), Nguyen, Laubmeier, Nethe, Schulze, Khan, Sulaiman (25. Schulz), Hartwig, Al Mahmoud

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90