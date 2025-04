Der SV Blau-Rot Pratau U19 hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:4 (2:2).

Wittenberg/MTU. Nach haben sich der SV Blau-Rot Pratau U19 und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Wittenberger Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Majd Alnazzal für Pratau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Alnazzal (14.) erzielt wurde.

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 8 schoss und traf (26.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 34 Minuten legte das Team von Torsten Seidel nach und netzte zwei weitere Male ein (44, 60). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Lukas Paff den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (64.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bilke, Trenkhorst, Bullert (11. Kruse), Kühnl, Kobsa, Küpper (46. Röthing), Alnazzal, Pötzsch, Al Fadel Al Mahamid, Richter

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kietz (89. Schütze), Stückroth, Giss, Brand, Hartung (89. Heinicke), Busch, Loschwitz (8. Ziekau), Seelig, Rohde (81. Marku), Konicki

Tore: 1:0 Majd Alnazzal (7.), 2:0 Majd Alnazzal (14.), 2:1 Nils Rohde (26.), 2:2 Luca Seelig (44.), 2:3 Charlie Lennox Ziekau (60.), 2:4 Lukas Paff (64.); Schiedsrichter: Alf Schilder (Jessen); Zuschauer: 25