Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die JSG Lutherkicker ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker am Sonntag 2:2 (1:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Jannes Hänsel (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 78 wurde das Gegentor durch Finley Helmut Polley erzielt.

Minute 78 TSV Rot-Weiß Zerbst auf Augenhöhe mit JSG Lutherkicker – 1:1

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten später konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (90.). Die Zerbster sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Schöne (60. Abdulrahman), Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Schmitz (60. Krüger), Albrecht, Hahn, Pötzschke, Hänsel, Geilich, Rauschenbach (60. Nehring)

JSG Lutherkicker: Ritter – Kautzsch (46. Polley), Giersch, Sprenger, Mrasek, Müller (46. Haberzeth), Hassani (46. Grabo), Mateus, Dorn, Ganze, Müller (46. Sommer)

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75