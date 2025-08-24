Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Spiel gegen die JSG Lutherkicker am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die JSG Lutherkicker am Sonntag 2:2 (1:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Uwe Steiner (Dessau-Roßlau) drei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Zerbster (2., 25., 26., 29.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zerbster konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Finley Helmut Polley der Torschütze (78.).

TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker – 1:1 in Minute 78

Unentschieden. Zerbsts Pascal Teucherdt konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten später konnte Lucas Mrasek (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (90.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht, Schmitz (60. Krüger), Pötzschke, Hahn, Hanuszkiewicz (82. Teucherdt), Geilich, Hänsel, Schöne (60. Abdulrahman), Rauschenbach (60. Nehring), Friedrich

JSG Lutherkicker: Ritter – Dorn, Ganze, Mateus, Müller (46. Haberzeth), Giersch, Müller (46. Sommer), Sprenger, Kautzsch (46. Polley), Hassani (46. Grabo), Mrasek

Tore: 1:0 Jannes Hänsel (36.), 1:1 Finley Helmut Polley (78.), 2:1 Pascal Teucherdt (88.), 2:2 Lucas Mrasek (90.); Schiedsrichter: Uwe Steiner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 75