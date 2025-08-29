Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Heimverein Dessauer SV 97 gegen die NSG Gräfenhainichen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem Dessauer SV 97 und der NSG Gräfenhainichen mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Schindler (NSG Gräfenhainichen) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Spieler Nummer 3 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (65.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Kienitz, Vetter (46. Lüdtke), Brückner (78. Hiller), Effenberger, Jaschinski (46. Zimmermann), Stockmann, Marquardt (46. Schindler), Grimm (46. Hannusch), Brückner, Plonski

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35