Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Einheit Bernburg vor 30 Zuschauern gegen den SV Stahl Thale mit einem überlegenen 9:1 (5:0) durch.

Plötzkau/MTU. Die Bernburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Thale ganze neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Kick-Off schoss Torben Kathe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Florian Hellmann den Ball ins Netz (6.).

Dann verbuchten die Bernburger einen zusätzlichen Erfolg. Florian Hellmann verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (30., 38., 39., 57., 62., 78.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 81. Minute unglücklich ins eigene Tor. In der Spielminute 27 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 8:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Kathe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (85.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Stahl Thale

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Schaaf, Richter, Kathe, Doley, Kupka, Wenzel, Hellmann, Lill

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Ilgeroth, Bleck, Quasthoff, Rathaj, Heuer, Eichmann, Olaru, Maurer

Tore: 1:0 Torben Kathe (4.), 2:0 Florian Hellmann (6.), 3:0 Florian Hellmann (30.), 4:0 Leon Doley (38.), 5:0 Leon Doley (39.), 6:0 Lucas Henze (57.), 7:0 Leon Doley (62.), 8:0 Tyler Wenzel (78.), 8:1 Luke Fromme (81.), 9:1 Torben Kathe (85.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 30