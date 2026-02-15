Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II fuhr der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

SV Plötzkau 1921 sichert sich engen Triumph gegen SG Sargstedt / Germania HBS II mit 3:2

Plötzkau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

In Minute 23 schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Fleck den Ball ins Netz (37.).

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 37

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Jamie Luca Meißner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (82.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Gelbke, Fricke, Rückert (55. Braune), Felgenträger, Fromme, Weise, Querfurt, Meißner, Fleck

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Schneider, Roßmann, Herbst, Natow, Gebauer, Bönicke, Albrecht, Michl, Hartmann (41. Schindler), Hotopp

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34