Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Nach nur 23 Minuten schoss Louis Albrecht das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lenny Fleck der Torschütze (37.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Jamie Luca Meißner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (82.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Meißner, Gelbke, Fricke, Querfurt, Rückert (55. Braune), Fromme, Fleck, Felgenträger, Weise

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Bönicke, Hartmann (41. Schindler), Herbst, Roßmann, Albrecht, Michl, Gebauer, Schneider, Natow, Hotopp

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34