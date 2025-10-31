In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Einheit Bernburg und ging 1:7 (1:2) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Die 50 Zuschauer auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:7 (1:2) einstecken musste.

Linus Rothmann (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Rothmann (14.) erzielt wurde.

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – Minute 14

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Bernburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es William Kohl, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Göring, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Z. Ivanchenko, Stopin (67. Stemmler), Breyer, Gurr, Miroshnichenko, Block, Thon (77. Fricke)

SV Einheit Bernburg: Malz – Kühne, Fleck, Krug (77. Wolf), Münzer (77. Lampe), Scheffler (46. Kommritz), Lorenz, Rothmann, Desivojevic, Kumbu, Kohl

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50