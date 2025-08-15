Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Lok Aschersleben heimste die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Im Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Brendan Block (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ascherslebener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Schmidt (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Ilsenburger Elf erzielen (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – L. Abel (46. Ahrends), Zelle (37. N. Schmidt), Mai (39. Parete), Busch, Schipp, F. C. Schmidt, Munzke (75. Henk), Riemenschneider, R. F. Abel, Knochen (59. Strauchmann)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Gurr, Block, Stopin, Ivanchenko (40. Fricke), Ivanchenko, Breyer, Miroshnichenko, Scherf, Göring, Böckler

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45