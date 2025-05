Deutlich unterlegen zeigte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg in der Partie gegen den Nienburg letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die 35 Zuschauer auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Dean Haisch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Julian Stöhr (20.) erzielt wurde.

Minute 20: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Henrik Wilhelm Abel. Haisch konnte in Minute 53 erneut einnetzen, Stöhr in Minute 61 und HaischHaisch legte in Minute 80 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. In Minute 81 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 14

Schon drei Minuten darauf konnte Adrian Göth (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 6:1 verließen die Nienburger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – Nienburg

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Abel – Knochen (63. Henk), Hotopp, Neumann, Koch (54. Kuthe), Marx, Munzke (81. Riemenschneider), Schmidt (31. Schumann), Gebhardt

Nienburg: Effenberger – Baer, Stöhr, Focke, Münzberg (63. Volk), Schuchardt (69. Jungmann), Brauer, Haisch, Göth

Tore: 0:1 Dean Haisch (8.), 0:2 Julian Stöhr (20.), 0:3 Dean Haisch (53.), 0:4 Julian Stöhr (61.), 0:5 Dean Haisch (80.), 1:5 Marc Leon Munzke (81.), 1:6 Adrian Göth (84.); Schiedsrichter: Steffen Köhler (Schlanstedt); Zuschauer: 35