Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Enrico Schubbert und sein Team JSG Wernigerode gegen den TSV Zilly 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Wernigerode/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die JSG Wernigerode nach einem klaren Rückstand den TSV Zilly 1911 mit einem 5:1 (1:1) bezwungen.

Leonidas Steinmetzer traf für den TSV Zilly 1911 e.V. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die JSGer doch noch belohnen: In der zweiten Minute wurde das Gegentor durch Mischa Hahne erzielt.

JSG Wernigerode und TSV Zilly 1911 – 1:1 in Minute 45+2

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. JSGs Nik Julien Hinze konnte seinem Team in Minute 60 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Zilly. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 11 (83.) und Spieler Nummer 8 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Hinze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (89.). Die JSG Wernigerode sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – TSV Zilly 1911

JSG Wernigerode: Pönitz – Koch, Reinhardt, Bogumil, Hahne, Genten (58. Wünsch), Stahl, Hinze (89. Rautenstein), Herbst, Asemerom (44. Beqiri), Zilling

TSV Zilly 1911: Conrad – Feja, Buchold (64. Hanika), Siegmund, Steinmetzer, Krzizak, Simon, Lüttge, Hohmann (71. Siebert), Vogt, Niebel (64. Ernst)

Tore: 0:1 Leonidas Steinmetzer (15.), 1:1 Mischa Hahne (45.+2), 2:1 Nik Julien Hinze (60.), 3:1 Mischa Hahne (83.), 4:1 Nik Julien Hinze (86.), 5:1 Nik Julien Hinze (89.); Schiedsrichter: Danilo Köhler (Quedlinburg); Zuschauer: 54