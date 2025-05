Nach einem aufregenden Duell haben sich der FSV 20 Sargstedt (flex) und der FSV Askania Ballenstedt (Flex) am Sonntag 2:6 (0:4) getrennt.

Luca Stefan Radacz (FSV Askania Ballenstedt (Flex)) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ballenstedter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Janek-Elias Einicke der Torschütze (24.).

24. Minute: FSV 20 Sargstedt (flex) 0:2 im Hintertreffen

Die Ballenstedter erhöhten noch einmal. Carlos Portius traf in Minute 38, gefolgt von Felix Knödel (40.). Zu all dem Jammer lenkte der Halberstädter den Ball in der 53. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Sargstedt legte nochmal vor. Jannis Jürgen Natow traf in der 57. Minute, gefolgt von Philipp Roßmann (74.). Spielstand 5:2 für den FSV Askania Ballenstedt (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Gustav Kepke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:6 festigte (80.). Damit war der Triumph der Ballenstedter entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV 20 Sargstedt (flex) – FSV Askania Ballenstedt (Flex)

FSV 20 Sargstedt (flex): Stöpel – Kühnau (30. Eckhardt), Roßmann, Hotopp, Albrecht, Natow, Kurzbach (46. Doege), Rheinschmitt, Thies (30. Hein)

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wenzel – Jacobs, Einicke (39. Zermann), Portius (65. Knust), Knödel, Kepke, Radacz (46. Sauerzapf), Wesemann (74. Jensen), Meves

Tore: 0:1 Luca Stefan Radacz (19.), 0:2 Janek-Elias Einicke (24.), 0:3 Carlos Portius (38.), 0:4 Felix Knödel (40.), 0:5 Paul Hein (53.), 1:5 Jannis Jürgen Natow (57.), 2:5 Philipp Roßmann (74.), 2:6 Gustav Kepke (80.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 16