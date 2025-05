Eine bittere Schlappe erlitt der Nienburg an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 30 Zuschauern mit 2:7 (1:4).

Suraj Pathak traf für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Timo Melms den Ball ins Netz (14.).

Dann verbuchten die Quedlinburger noch einen Erfolg. Wayne Odhiambo Beti traf in der 30. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Timo Melms (37.). Dann gelang es den Nienburgern, dem Nienburg etwas entgegenzusetzen. Finn Oliver Unser schoss und traf in der 45. Spielminute. Eine echte Gefahr stellte das für die Quedlinburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Lukas Alexander Vogt versenkte den Ball in Spielminute 56 ein weiteres Mal, gefolgt von Pathak (62.). Nienburg legte nochmal vor. Julius Lindner versenkte den Ball in Spielminute 80. Spielstand 6:2 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Das Spiel endete bitter für die Nienburger. In Minute 89 lenkte Fynn Münzberg den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Nienburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode

Nienburg: Effenberger – Focke, Baer, Günther, Haisch, Lindner, Schuchardt, Göth (30. Unser), Münzberg, Stöhr, Brauer

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Vogt (77. Rühmland), Hahn, Pathak (65. Fischer), Grasemann, Melms (77. Schiergott), Zweckinger, Elsner, Beti, Struckmeyer, Arbeiter (70. Köhler)

Tore: 0:1 Suraj Pathak (13.), 0:2 Timo Melms (14.), 0:3 Wayne Odhiambo Beti (30.), 0:4 Timo Melms (37.), 1:4 Finn Oliver Unser (45.), 1:5 Lukas Alexander Vogt (56.), 1:6 Suraj Pathak (62.), 2:6 Julius Lindner (80.), 2:7 Fynn Münzberg (89.); Schiedsrichter: Frank Baldamus (Staßfurt); Zuschauer: 30