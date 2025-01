Ballenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 27 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Ballenstedter setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus JSG durch.

Janek-Elias Einicke traf für den FSV Askania Ballenstedt (Flex) in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Wernigerode steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein (29.). In der zweiten Halbzeit setzte Ballenstedt noch einen drauf: In Minute 75 wurde das zweite Tor durch Felix Wenzel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 11.30 Uhr

Austragungsort: Ballenstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Minute 75: FSV Askania Ballenstedt (Flex) mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FSV Askania Ballenstedt (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Marian Müller Weidenbach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Ballenstedter entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Askania Ballenstedt (Flex) – JSG Wernigerode

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wegener – Meves, Müller Weidenbach, Wesemann (46. Krause), Einicke (83. Galle), Jacobs, Wenzel (87. Zermann), Portius, Radacz, Kepke, Bendzko

JSG Wernigerode: Pönitz – Herbst, Beqiri (40. Rautenstein), Hinze, Beck, Genten, Reinhardt, Bogumil (32. Asemerom), Hahne, Stahl, Zilling

Tore: 1:0 Janek-Elias Einicke (11.), 2:0 Felix Wenzel (75.), 3:0 Marian Müller Weidenbach (89.); Schiedsrichter: Steffen Köhler (Schlanstedt); Zuschauer: 27