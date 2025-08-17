Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 8:4 (4:2).

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Oscherslebener konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Clayton Stechhahn der Torschütze (18.).

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Wernigerode gegen NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – Minute 18

Es stand Unentschieden. Die JSG Wernigerode konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Clayton Stechhahn schoss und traf in der 20. Spielminute noch einmal. So leicht ließen sich die Oscherslebener jedoch nicht abhängen. Franke traf in Minute 21 zum zweiten Mal. 2:2. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Danial Mohamadi versenkte den Ball in Minute 62. Die JSG Wernigerode ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Freystein versenkte den Ball in der 65. Minute noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Welz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Oscherslebener aber nicht mehr ausgleichen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Wypior (23. T. N. Koch), L. P. Koch, Freystein, Dübner (23. Turk), Beck, Deunert (62. Michaelis), Buchold, C. Stechhahn (40. Asemerom), Schulz, C. Stechhahn (23. Hahne)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Mohamadi (66. Rengou), Neumann, Fischer (46. Mohamed), Franke, Kegel, Ilse, Borchers, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Herbst, Welz

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50