Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Ronny Manegold und sein Team NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Hadmersleben geboten. Die Oscherslebener waren den Gästen aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Spielminute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Robin Manegold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (68.). Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Herbst (46. Räke), Manegold, Abraham Maketh, Ilse, Franke (46. Welz), Eckert (46. Mohr), Kegel, Fischer, Okunowski, Wolff (46. Jülich)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer, Fromme (8. Häckert), Fleck, Gelbke, Weise, Fricke, Küstermann, Wolfram, Meißner, Querfurt

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30