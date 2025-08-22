Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark vor 52 Fußballfans über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe freuen.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bismarker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Yanik Quaschny, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Buchholz, Schulze, Seeger, Kalbe, Pietsch, Hildebrandt, Schmidt, Nikolai, Kapahnke

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Ulrich, Natho, Tamm, Hasler, Chelvier, Troppenz, Neumann, Quaschny, Aleithe, Riecke

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52