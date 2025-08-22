Der TuS Schwarz-Weiß Bismark erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 52 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe haben sich am Freitag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oscar Schmidt den Ball ins Netz.

Minute 34: TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten später konnte Yanik Quaschny (Neuenhofe) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai, Seeger, Pietsch, Kalbe, Kapahnke, Hildebrandt, Schmidt, Schulze, Buchholz, Michelsen

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Hasler, Chelvier, Tamm, Neumann, Troppenz, Ulrich, Aleithe, Riecke, Natho, Quaschny

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52