In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:7 (0:5) vom Platz.

Bismark/MTU. Im Waldstadion Pl.2 wurden die Fans des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Jaden Paschke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:5).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Theo Krubert für Salzwedel traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Nur wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Felix Nikolai den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (15.).

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – 15. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Phil Friedrich Hentschel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:7 ausbaute (71.). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Schulze, J. Paschke, Hildebrandt, Kalbe, Kapahnke, Michelsen, Buchholz, Steinmetz, Nikolai, Seeger

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Krubert, Weißbach, Thaute, Wazar Hasan, Gromeier, Schulze, Hammer, Hentschel, Stramm, Riethmüller

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38