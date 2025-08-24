Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimbonus half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag nicht, als er sich vor 30 Zuschauern mit 2:4 (2:2) gegen den SSV 80 Gardelegen U19 verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV 80 Gardelegen U19 haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Pascal Zarek (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Yanis Hermann Liebelt der Torschütze (20.).

Tor Nummer drei schoss Bjarne Peters für Gardelegen (28.). Es blieb spannend. Daniel Khalid Khiro Khiro (Magdeburg-Neustadt) traf in Minute 30. Anton Tegge traf für Gardelegen (71). Spielstand 3:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SSV 80 Gardelegen U19 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen U19 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Vincent Wolfgang Majewski (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV 80 Gardelegen U19

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kaya – Purkert, Thiele, Hejhemo, Zarek, Alamie, Von Tycowicz, Haegebarth, Schlicht, Khiro, Lange

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Schubert, Roitsch, Majewski, Tegge, Kuthe, Wannagat, Teßmer, Liebelt, Peters, Linow

Tore: 1:0 Pascal Zarek (10.), 1:1 Yanis Hermann Liebelt (20.), 1:2 Bjarne Peters (28.), 2:2 Daniel Khalid Khiro Khiro (30.), 2:3 Anton Tegge (71.), 2:4 Vincent Wolfgang Majewski (90.+2); Schiedsrichter: Yannik Lausen (Magdeburg); Zuschauer: 30