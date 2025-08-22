Der SV Eintracht Salzwedel errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 41 Zuschauern einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen den Post SV Stendal.

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Paul-Lennox Lemke (21.) erzielt wurde.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Stendaler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Linus Wallbaum traf in Minute 31 zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Salzwedler nicht unterkriegen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in Minute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum traf in Spielminute 80 noch einmal. Unentschieden. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alec Philo Stramm schoss und traf in der 81. Minute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Salzwedel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Eliah Samuel Riethmüller den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Salzwedler gesichert. Die Salzwedler sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Riethmüller, Wazar Hasan, Horn, Georgius, Lemke, Weißbach, Heubach, Thaute, Krubert, Hammer

Post SV Stendal: Babajew – Lenz, Kniep, Fanta, Winkler, Michael, Riedel, Singh, Rasuly, Wallbaum, Imiolczyk

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41