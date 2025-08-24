Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG Ohre Spetze vor 47 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem souveränen 12:1 (4:0) durch.

Flechtingen/MTU. Zwölfmal hat die NSG Ohre Spetze am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 12:1 (4:0) für die Flechtinger.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Phil Steinmüller für Ohre Spetze traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lenni Scharenberg den Ball ins Netz.

18. Minute: NSG Ohre Spetze führt mit zwei Toren

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Heberling (Ohre Spetze) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 12:1 gingen die Flechtinger als Sieger vom Platz. Die NSG Ohre Spetze rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – Steinmüller, Meyer, Zeimer (25. Engel), Pfarre, Arnold, Scharenberg, Möbbeck (25. Wehrmeister), Heberling, König (31. Metaj), Bethge (31. Bröckel)

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Franke, Bajaha, Ahmed Mohamud, Bode, Alabdullah, Solomon, Voigt (18. Hübenthal), Traore, Kuster, Wilke

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47