Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unfassbaren 12:1 (4:0) fegte das Team der NSG Ohre Spetze die SG Handwerk Magdeburg am Sonntag vom Platz.

Flechtingen/MTU. Zwölfmal hat die NSG Ohre Spetze am Sonntag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 12:1 (4:0) für die Flechtinger.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Phil Steinmüller für Ohre Spetze traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Flechtinger waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Lenni Scharenberg erzielt.

18. Minute: NSG Ohre Spetze führt mit zwei Toren

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Heberling, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 12:1 zu erweitern (89.). Die NSG Ohre Spetze rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – Steinmüller, Meyer, Scharenberg, Heberling, Zeimer (25. Engel), Pfarre, König (31. Metaj), Bethge (31. Bröckel), Arnold, Möbbeck (25. Wehrmeister)

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Ahmed Mohamud, Kuster, Solomon, Alabdullah, Traore, Bode, Bajaha, Voigt (18. Hübenthal), Wilke, Franke

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47