Die SG Handwerk Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen die NSG Ohre Spetze mit 1:4 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Kevin Ganzer. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Ohre Spetze beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: 14 Minuten nach Spielstart lenkte Niklas Voigt den Ball ins eigene Tor und brachte den Flechtingern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Phil Steinmüller (16.) erzielt wurde.

SG Handwerk Magdeburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 16

Der Siegeszug der Flechtinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Rene Ahlfeld im gegnerischen Tor. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maddox Bode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Solomon, Matz, Bode, Khan, Bajaha, Khalaf, Voigt (58. Dolgov), Alabdullah, Traore (22. Bostani), Wilke

NSG Ohre Spetze: Wirth – Arnold, Buthut, Bethge, Scharenberg, Heberling, Metaj, Pfarre, Wehrmeister, Purps (11. Krasowski), Steinmüller

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17