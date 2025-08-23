Dem VfB Oberröblingen glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 152 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Michael Koch (VfB Oberröblingen) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Keidel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Gino Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (75.). In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Oberröblingen rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Michael (78. Ernst), Wanski, Franke, Cepa, Angelstein, Koch (89. Kirchner), Altenburg (85. Wenske), Leich (90. Kummer), Pulz

BSC 99 Laucha: Stollberg – Hahnemann (70. Hoffmann), Schumann, Niehoff (76. Jarju), Keidel, Porse, Schmidt, Starch, Bothe, Krentz, Saal

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152