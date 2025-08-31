Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal heimste der VfB 1906 Sangerhausen II am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sangerhausen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal am Sonntag 2:1 (1:1) getrennt.

Demir Mehmet Gümül (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Omnitz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Minute 43 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit TSV Kickers 66 Gonnatal – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül (75. Heinze), Roßner, Buchhorn, Reiber, Eisler (90. Grübner), Baum, Yadlos (90. Franke), Hetke, Fuhrmann, Dietze

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber (67. Hagene), Omnitz, Paper, Gaensewich (59. Hoffmann), Leich, Ditscher, Töpfer (79. Lenzewski), Säcker, Siebenhüner (38. Franke), Goldberg

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175