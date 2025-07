Farnstädt/MTU. Neunmal hat der SV Bl.-W. Farnstädt 1 am Samstag gegen die Gegner aus Braunsbedra eingenetzt. 9:0 (3:0) für die Farnstädter.

Valentin Sauter traf für den SV Bl.-W. Farnstädt 1 in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Martin Keilhaupt den Ball ins Netz (16.).

2:0 Vorsprung für SV Bl.-W. Farnstädt 1 – Minute 16

Der Siegeszug der Farnstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mario Beyer im gegnerischen Tor. Bennet Magnus Haffke traf in Minute 21, Julius Schock in Minute 48, Keilhaupt dreimal in Minute 54, 67 und 70 und Mohamed in Minute 82. Spielstand 8:0 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

Unmittelbar darauf gelang es Marcus Raspe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu erweitern (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – SV Braunsbedra

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Ghemari (46. Nimz), Leibham, Schock, Raspe, Dittmann-Wenig (67. Reiter), Haffke (65. Fleer), Keilhaupt, Kuttig, Smorgol (70. Hägele), Sauter (70. Mohamed)

SV Braunsbedra: Ochse – Mosch, Berndt, Richter, Schulze, Dubelzek (70. Tischler), Ihezuru, Reifarth, Voigt, Necke

Tore: 1:0 Valentin Sauter (14.), 2:0 Martin Keilhaupt (16.), 3:0 Bennet Magnus Haffke (21.), 4:0 Julius Schock (48.), 5:0 Martin Keilhaupt (54.), 6:0 Martin Keilhaupt (67.), 7:0 Martin Keilhaupt (70.), 8:0 Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed (82.), 9:0 Marcus Raspe (87.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Peter Dännhardt, Kay Schröter; Zuschauer: 247