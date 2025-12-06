Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Großgrimma mit 1:3 (1:1).

TSV Kickers 66 Gonnatal unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Großgrimma

Sangerhausen/MTU. Vor 52 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 1:3 (1:1) gegen Großgrimma geschlagen geben müssen.

Felix Zech (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Marcus Paper (45+10.) erzielt wurde.

1:1 für TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma – 55. Minute

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es dem SV Großgrimma noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Sebastian Krobitzsch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+6). Damit war der Sieg der Hohenmölser entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Lenzewski (59. Froeschen), Dittmann, Paper, Omnitz, Goldberg (29. Töpfer), Stüber, Steyer, Hoffmann (75. Kurotschkin), Ditscher, Siebenhüner (75. Hagene)

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Pillert (46. Ibrahim), Zech, Schneider, Baum (57. Beqiraj), Krobitzsch, Göbel, Bauer (90. Palatini), Rackowitz (82. Link), Weidner

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52